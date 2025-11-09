中國持續擴產 台塑：石化業復甦要等到2027年

台塑總裁吳嘉昭昨表示，明年石化業景氣會比今年好，但全面好轉恐要等到後年。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕暌違七年，台塑企業第三十六屆運動大會八日登場，台塑企業總裁吳嘉昭坦言，中國石化業大舉擴建生產，市場供需問題仍待解決，明年看起來景氣會不錯，但要全面轉好，恐要等到二〇二七年。

台塑運動大會再度登場，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。

明年景氣會比今年更好

吳嘉昭指出，今年第三季台塑四寶、有三家公司已轉虧為盈，明年石化景氣會比今年更好；但他坦言，中國大型石化廠仍持續擴產，而要淘汰小型工廠政策，目前看來仍有限，當中國石化廠供給量仍持續增加，且需求端還未明顯上升，供需仍不平衡，預估明年還會辛苦一點，但石化景氣會比今年好，預期二〇二七年左右會更明顯好轉。

他強調，台塑四寶積極轉型，在產品升級、新產品、新事業、低碳轉型、能源轉型不同的類別中，提報轉型案件共一〇七案，預估至二〇三〇年將可帶來三八一億元效益，其中，新產品與新事業轉型效益高達二七二．九億元、占比七十％，目前已完成十五案，年效益十．九億元。

他說，未來的工作重點將聚焦於「加速轉型」與「強化經營」上，展現革新蛻變、致力卓越的決心，才能在競爭中突圍，在變局中穩健前進。

