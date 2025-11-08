今年第四度來台》黃仁勳今出席台積電運動會 同框張忠謀

輝達執行長黃仁勳（右2）再度來台，昨飛抵台南後立刻驅車直奔台積電南科三奈米廠，晚間與台積電董事長魏哲家（左1）等人餐敘，大啖牛肉鍋。（記者劉婉君攝）

輝達新一代Rubin晶片 採用台積3奈米製程

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達執行長黃仁勳昨下午飛抵達台灣，首度落地台南、並前往台積電南科晶圓十八廠參訪，這也是台積電先進製程三奈米主要廠區；業界傳出，輝達新一代GPU（圖形處理器）產品Rubin等，都採用台積電三奈米製程。台積電董事長暨總裁魏哲家特地南下親自接待，顯見對AI大客戶重視程度，也代表雙方合作關係密切。

參訪台積南科3奈米廠

參訪歷時一個半小時結束後，魏哲家並率主管招待黃仁勳去台南永康知名的劉家莊牛肉爐晚餐，受到民眾熱情歡迎，他也來者不拒，一一幫民眾簽名留念。

請繼續往下閱讀...

這是黃仁勳今年第四度來台，也是專程為台積電而來，除了對台積電主管演講、餐敘，也順便了解六款晶片在台積電設計定案及投產情形，包括三奈米Rubin架構晶片等。黃仁勳昨受訪證實，今天會參加台積電運動會，還說這已不是「秘密」了，他很高興、覺得非常興奮。

Rubin帶動3奈米產能爆滿

將挹注台積第四季營收

業界傳出，輝達新一代GPU產品Rubin等，都採用台積電三奈米製程打造，Rubin產量將比上一代Blackwell多五十％，帶動台積電三奈米產能爆滿，今年底可望陸續產出，將挹注台積電第四季營收。因輝達追加採用台積電三奈米製程訂單，台積電到今年底也會擴增三奈米產能，顯見AI基礎設施將挹注台積電成長動能強勁。

台積電今日上午將在新竹縣立體育館舉辦盛大運動會，今年特別邀請黃仁勳來台參加，這也是台積電運動會有史以來首次有國際大客戶跨海來參與，美國、中國、日本、德國等海外廠區都將派代表回台共襄盛舉。

但最受矚目的仍是黃仁勳與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台，三人也都將分別向台積電員工致詞，魏哲家將循往例發給基層員工特別獎金，去年加碼至二萬元。據了解，九十四歲的張忠謀，今年不再繞行運動場問候員工，以避免走路太累。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法