AI需求強勁 智邦「明年業務繁忙」

智邦指出，明年仍是繁忙的一年。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠雲端服務供應商（CSP）需求強勁、成長超出預期，網通廠智邦（2345）第三季每股稅後盈餘（EPS）14元，累計前三季EPS達32.18元，獲利創新高。智邦總經理李訓德表示，隨著客戶資本支出持續擴張、AI與雲端應用快速滲透，2026年仍將是業務極為繁忙的一年。

針對AI泡沫化疑慮，他認為，AI是未來核心科技，應用領域橫跨網路、運算、通訊等多個面向，未來3年仍將維持強勁成長動能。

請繼續往下閱讀...

智邦指出，從伺服器級別走向機櫃級別整合已成趨勢，目標2026年初研發完成、第二季小量出貨；而800G交換器是智邦最早開始大量出貨，目前已提前投入1.6T基礎設施建設，確保當晶片就緒時可望率先受惠。

匯損回沖 光聖單季EPS創新高

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）第三季營收25.14億元，年增53.19%，稅後盈餘5.3億元，季增170.58%，年增104.43%，每股稅後盈餘（EPS）7.02元，創下單季歷史新高；前三季營收75.27億元，年增92.6%，稅後盈餘10.47億元，EPS達13.87元，也創下同期歷史新高。

光聖第三季匯兌回沖約1.2億元，單季毛利率60.37%，雖季減1.3個百分點，但仍維持高檔，累計前3季毛利約57.81%，較去年同期55.62%成長。

市場人士指出，光聖大客戶在馬來西亞設廠、訂單持續出貨，加上菲律賓廠挹注產能下，第四季營收可望與第三季相當。

Q4需求仍旺 玉晶光看好營運

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠玉晶光（3406）10月營收22.57億元，月減15.07%、年增14.3%，前10月累計營收為200.88億元、年增1.96%。玉晶光昨指出，第四季已非光學產業旺季，估營運將較第三季衰退，不過因需求仍旺盛，營運有望勝過去年同期。

因蘋果（Apple）新機iPhone在第三季問世，今年新機銷售表現優於預期，有望推升光學供應鏈營運，加上今年玉晶光新切入潛望式鏡頭供應，營運有望較去年增溫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法