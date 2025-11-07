法說會速報》聯詠Q4營收將衰退 AI相關晶片比重達2成

聯詠今年OLE TDDI（觸控與顯示驅動整合晶片）出貨量突破1000萬顆可達標，預期將會持續成長。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕IC設計廠聯詠（3034）昨召開法說會，副董事長王守仁表示，受中國補助提早消費、關稅影響客戶提早拉貨影響，聯詠今年第四季營收將持續下滑，呈現上半年較旺、下半年較淡的「上下半年顛倒」營運走向，展望明年還待觀察消費需求；不過，聯詠今年OLE TDDI（觸控與顯示驅動整合晶片）出貨量突破1000萬顆可達標，且整合AI功能的晶片已約達20%營收比重，預期將會持續成長。

法人關心聯詠與安謀（Arm）策略合作，取得Neoverse授權的ASIC（客製化晶片）進展，王守仁表示，今年底會完成4奈米系統單晶片（SoC）產品開發，但還不會貢獻營收，將結合台積電先進製程與先進封裝代工，以滿足客戶需求。

聯詠預估第四季以美元兌新台幣匯率為30.5元計算，營收介於新台幣220億元至230億元之間，中位數季減逾8%，毛利率約35%至38%，營業利益率約14.5%至17.5%，分別較上季略增。

聯詠第三季營收創近6季新低，毛利率36.29%、營業利益率15.7%，創近5年新低，稅後淨利36.54億元，季減2.26%、年減30.5%，每股稅後盈餘6.01元，創近19季以來新低。

