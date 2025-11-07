10月CPI年增1.48％ 豬價11月估平穩

主計總處昨公布十月消費者物價指數（CPI）年增一．四八％，連續六個月低於二％，但漲幅較九月略擴大，其中，豬肉價格年漲九．〇七％、創二十個月最大漲幅，十七項民生物資平均年增二．七三％、同為二十個月最大漲幅。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布十月消費者物價指數（CPI）年增一．四八％，連續六個月低於二％，但漲幅較九月略擴大，主因十月連假推升娛樂服務費；其中，豬肉價格年漲九．〇七％、創二十個月最大漲幅，十七項民生物資平均年增二．七三％、同為二十個月最大漲幅。主計總處表示，非洲豬瘟對十月豬肉價格影響有限，在政府控制供需下，預料十一月豬肉價格應不會大幅波動；若天候穩定，十一月CPI漲幅應與十月相當或縮小。

主計總處：非洲豬瘟對豬肉價格影響有限

主計總處專門委員曹志弘說明，近期豬肉漲幅擴大，主要是前幾個月疫病及天候影響，導致短期供給縮減。至於非洲豬瘟的影響，他表示，十月二十三日起沒有溫體豬肉販售，但還是買得到冷凍冷藏豬肉，十月下旬豬肉價格沒有明顯波動，目前活豬禁運禁宰已解除，在政府確保豬肉供需下，預料十一月豬肉價格應可平穩。

主計總處調查，十月CPI較上月漲〇．四七％，較上年同月漲一．四八％。七大類中，以雜項類年漲三．一八％最多，主因金飾及珠寶等上漲十．六五％；食物類年漲二．〇二％次之，主因肉類上漲五．四三％，蛋類、穀類及其製品分別漲六．六九％及三．八八％，外食費續漲三．五六％、創二十個月最大漲幅；但蔬果因基數較高，分別下跌四．九三％及一．三三％，抵銷部分漲幅。

十七項重要民生物資平均年漲二．七三％，豬肉漲九．〇七％最多，雞肉漲八．二二％次之，米價也漲四．七三％，麵包續漲四．二八％；但沐浴用品下跌二．一一％、沙拉油及調理油跌一．六六％、鮮奶也跌一．五九％。

