盤勢分析》短線保守 注意月線支撐

華爾街質疑科技股過於高估、美國最高法院即將宣判川普政府關稅的合法性、美國聯準會12月降息可能性降低、比特幣暴跌等多重利空因素夾雜，美股在漲多後開始回檔，費城半導體指數狂瀉4.13%，加上昨日一早日、韓股市跳水重挫，外資昨大開殺戒賣超台股575.2億元，台積電（2330）股價帶量下殺摜破月線，加權指數跳空開低，多殺多賣壓大舉壓境，盤中一度狂瀉近750點，和前天歷史新高28554.61點相較，短短兩天震盪近1200點，所幸資金點火金融族群穩盤，鴻海（2317）翻紅，記憶體、PCB、封測等個股成功突圍，觀光股因普發1萬效應大漲，台股跌幅收斂，月線失而復得，但加權指數終場仍下跌399.5點，跌破10日線，收在27717.06點，成交量增至6171億元。

3大法人昨合計大賣649.4億元，其中外資大賣575.2億元、投信賣超12.5億元、自營商賣超61.6億元；外資台指期淨空單昨大舉增加4246口，累積外資台指期淨空單約3.2萬口。

群益期貨指出，受華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，在消化最新一波財報之際，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長示警市場恐面臨修正，加劇拋售潮，台股昨回測月線，在昨日空方缺口未回補情況下，短線台股走勢偏保守看待。

統一證券分析，台股KD指標呈現向下，RSI亦同步向下，MACD指標已翻轉為負值柱體，綜合相關動量指標來看，台股短期內可能面臨進一步的震盪整理，投資人應密切追蹤10日線至月線的關鍵支撐。

