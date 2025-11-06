財經青紅燈》身後事也環保

近10年自然葬方式呈現上升趨勢。圖為台北市詠愛園樹葬區。（台北市殯葬處提供）

台灣已進入超高齡社會，除了老年生活的養老照料外，身後事也是人生路途上相當重要的一環。根據內政部統計，2024年環保自然葬數量突破3萬件，相較10年前、2015年不到1萬件、約9156件，10年多出2.27倍，代表國人對葬俗觀念已有顯著改變。

所謂的環保自然葬，是透過火化方式將大體燒成骨灰、不做永久設施、不放入納骨塔，甚至不立碑、不造墳墓，以樹葬、花葬、海葬，甚至灑葬方式，讓骨灰回歸土地的一部分，而此種自然葬的方式近10年呈現上升趨勢。

根據內政部統計，2018年大體火化數量近17萬具，其中1.16萬件選擇自然葬、占比約6.7%，2021年突破10%，去年大體火化數量約20.46萬具，其中逾3萬件選擇自然葬、占比約14.9%，來到單一年度統計新高。

除環保意識抬頭外，近幾年開放中的公墓數量減少也可能是原因之一，根據內政部統計，截至2024年底，全台公墓數量有2963處、不到3千處，而開放中有1457處、占比不到5成。

若將時間往前十年回推，2015年全國公墓有3108處，其中開放中數量有2050處，對比去年底，分別減少145處、593處，尤其去年底開放中公墓數量相較10年前大減近3成，恐怕也是因為可存放地點的選項減少，民眾轉往自然葬的主因之一。

無論如何，選擇哪一種方式完成身後事，都希望能夠達到唐朝詩人白居易「養老」詩中所描述的「生有所養，老有所終，死有所送也」的境界。（徐義平）

