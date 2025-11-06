鴻海10月營收創新高 大立光進入淡季

鴻海10月營收8957億元，創歷史單月新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑、歐宇祥／綜合報導〕電子大廠鴻海（2317）昨公告10月營收達8957億元，創歷史單月新高，月增7%、年增11.3%，累計今年前10月營收為6兆3927億元，同寫歷史同期新猷，年增15.5%。鴻海管理階層指出，第四季AI機櫃出貨持續放量，資通訊產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化帶來的影響。

以10月表現來看，鴻海電腦終端產品受惠新品及節日備貨需求，較9月強勁成長；雲端網路產品、元件及其他產品分別顯著成長；消費智能產品約略持平。若與去年同期相較，雲端網路產品、元件及其他產品強勁成長，電腦終端產品約略持平、消費智能產品則略為衰退。鴻海預期在本月12日的法說會上進一步釋出更詳細的前景展望。

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）公告10月營收62.61億元，月增0.4%、年減4.3%，累計前10月營收501.9億元、年增5%。大立光表示，11月客戶拉貨動能將較10月下滑，維持法說會的看法。

蘋果（Apple）新機iPhone 17在9月開賣，讓第三季成為光學廠傳統旺季，不過步入第四季，大立光董事長林恩平日前預估，11月客戶拉貨動能將較9、10月下滑，第四季營運表現取決於客戶拉貨力道與產品組合，隨著良率拉升，毛利率也有望回穩。

