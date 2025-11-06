玉山金0.2486換1股 「全換股」併購三商壽

玉山金控合意併購三商人壽記者會，玉山金控董事長黃男州（左3）、三商人壽董事長翁肇喜（左4）等人，一同出席。（記者王藝菘攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金（2884）迎娶三商壽（2867）底定。兩家董事會5日通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。

明年1/23股臨會 第5大上市金控

雙方董事會也通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可之後方為生效。

玉山金表示，併購完成後，資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。在子公司方面，銀行、證券及投信將結合壽險通路大幅增進顧客服務量能，提供財富管理顧客全方位資產配置規劃與高端理財，有效擴增高價值客群規模；亦將整合現有投資研究團隊資源，協助強化壽險投資配置，從而提升金控整體投資收益。

玉山金在2023年定下第4個10年的發展策略，其中「壯大金控版圖」就是重要的核心之一，並在今年7月取得保德信投信91.2%股權，以及於5日董事會通過的三商壽合意併購案，金控版圖更加完整。

嫁妝很豐厚 玉山壽誕生

三商壽創辦人暨董事長翁肇喜形容，「今天（指5日）是新的玉山人壽誕生的好日子」；他三年前重掌公司時曾說，「未來要嫁時嫁妝一定很豐厚」！未來併入玉山金後一定能發揮「1加1大於2甚至3或4」的綜效。

玉山金董事長黃男州強調，本案是合意併購，可望為股東、顧客、員工創造三贏的成果，且以百分之百換股進行合併，玉山金與三商壽的股東可共同分享合併後的經營成果；玉山將以正面積極的態度與三商壽團隊展開溝通及討論，包括員工相關權益等重要議題。

