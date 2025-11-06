淘寶未落地違法經營 經長：跨部會研議管理

經濟部長龔明鑫昨在立法院表示，不會讓淘寶來台灣經營電商。（記者劉信德攝）

〔記者廖家寧、黃靖媗／台北報導〕立委呼籲淘寶、拼多多等境外電商的產品進口應予納管，以保障消費者安全，並落實非洲豬瘟等防疫管制。對此，經濟部長龔明鑫昨表示，「我們不會讓它營業」，淘寶、拼多多等中資跨境電商在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營，針對跨境電商未落地而違法經營的問題，需要跨部會整合研議加強管理。

龔明鑫：不會讓淘寶來台灣經營電商

龔明鑫昨在立法院表示，「基本上我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」，只能進行發放傳單業務，不能透過媒體做廣告。經濟部商業署長蘇文玲說明，經濟部僅核准淘寶廣告傳單的分送，淘寶在台並無成立購物網站，民眾購買淘寶商品都是透過淘寶中國官網，對跨境電商未落地而違法經營的問題，需要跨部會整合研議加強管理。

請繼續往下閱讀...

經濟部補充，行政院已責成跨部會研商，包括數位部、財政部、交通部等研商加強境外電商管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

經濟部指出，目前依法並未開放中國電商落地經營，依據「兩岸人民關係條例」及「大陸地區人民來台投資許可辦法」，中國業者若要在台從事投資或經營活動，須向主管機關申請許可。

經濟部表示，淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。淘寶曾在二〇一八年依前述法規申請許可，經濟部核准在台設分公司，登記業務為電子資訊供應服務業及廣告傳單分送業兩項，主要負責「中國淘寶網台灣站」的幣別轉換、資料維護等作業，但經濟部並未核准其在台經營電子商務平台。

陸委會副主委沈有忠則指出，違法境外電商恐導致化學燃料、工具，或可能形成國安危機的危險物品，個別透過法律漏洞進入台灣，「最後拼裝起來變成生化武器」，需要嚴防。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法