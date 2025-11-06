AI估值疑慮 日韓股上沖下洗

由於投資人擔憂人工智慧（AI）概念股的估值過高，週三亞股隨著美股大跌而重挫，南韓股市早盤一度重挫逾5％。（歐新社）

投資人搶進 債券、黃金價格走高

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於投資人擔憂人工智慧（AI）概念股的估值過高，週三亞股隨著美股大跌而重挫，南韓股市早盤一度重挫逾五％，時隔七個月再度觸發熔斷機制；日本股市盤中也曾大跌逾二千點，但隨著投資人逢低買進，尾盤跌幅收斂；債券和金價則因投資人避險需求而走高。週三歐美股漲跌互見。

週二美股標普五百指數下跌一．二％，那斯達克指數跌二％，費城半導體指數則大跌四％，市值蒸發約五千億美元（約十五．三兆台幣）。週三南韓綜合指數早盤一度暴跌六．二％，收盤下跌二．九％；日經二二五指數曾大跌二一九五點，跌幅超過四％，收盤下跌二．三％，重新站回五萬點大關。

請繼續往下閱讀...

全球股市先前因AI狂熱席捲全球，加上市場預期美國聯準會（Fed）將持續降息而頻創新高，標普五百指數從四月八日的低點反彈近三十六％。然而，這些漲勢主要集中於AI相關個股，促使匯豐銀行、General Atlantic等華爾街高管警告恐有泡沫之虞，並認為這波拉回對股市才健康。

嘉信（Schwab）金融研究中心宏觀經濟研究和策略主管戈登（Kevin Gordon）表示：「在如此持久的漲勢中，股市稍作喘息也是正常的。在過去幾週之後，這種喘息或許是合理的，因為過去幾週上漲的股票集中在少數部門，意味上漲股票的比率僅占大盤的一小部分。」

隨著全球股市回檔，尋求避險的投資人買進債券和黃金。美國十年期公債殖利率下跌〇．〇一個百分點至四．〇七％，金價則上漲一％。星展銀行預估，若股市持續下跌，美國十年期公債殖利率將由目前的四．〇七％跌至三．八％。

