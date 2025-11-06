關稅暫休兵 華爾街日報︰中仍掐美3咽喉

華爾街日報報導，中國除了證明已有能力透過收緊關鍵稀土礦物的供應來「卡美國脖子」，其他武器還包括鋰電子電池、成熟製程晶片和藥品。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為落實美中領袖十月底達成的貿易協議，美國總統川普四日簽署行政命令，將中國的芬太尼關稅降至十％。中國財政部五日亦宣布，暫停三月四日對美國黃豆、小麥、高粱、雞肉等農產品加徵的報復性關稅，並將美國對等關稅從三十四％降至十％；但交易商指出，自美國進口的黃豆仍將面臨十三％關稅。

鋰電池、成熟製程晶片和藥品 看中臉色

另，《華爾街日報》報導，中國除了證明已有能力透過收緊關鍵稀土礦物的供應來「卡美國脖子」，其他武器還包括鋰電子電池、成熟製程晶片和藥品，顯示美國若要徹底擺脫對中國的依賴，需要付出更大的努力。

報導指出，中國策略是先用低價產品搶占全球市場，讓中國在廣泛的供應鏈上占據主導地位，然後再推出出口管制，利用這種優勢打擊或威脅對手經濟體。

十月三十日「川習會」後，美中宣布達成貿易休戰一年等共識，包括中國承諾力阻製造芬太尼的化合物流入美國；美國則承諾自十一月十日起，對中國進口商品加徵的芬太尼關稅由二十％降至十％。

川普四日簽署的行政命令確立這項協議，但該命令也提到，美國官員將會監督中國對協議的遵守情況。中國財政部則宣布，十一月十日起，暫停對美國黃豆等農產品加徵的十％到十五％不等關稅。

但有交易商指出，自美國進口的黃豆仍將面臨十三％關稅，這使美國黃豆對商業買家仍太貴，不如更便宜的巴西黃豆。某國際交易公司的交易員就說，雖然關稅暫停了，並不預期對美國黃豆的需求會回溫，因巴西黃豆更便宜，就連非中國買家也在買巴西黃豆。

