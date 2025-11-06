2025全民防詐論壇》合作金庫銀行法遵長吳淑鈴：自上而下 建立全行防詐文化

合作金庫銀行法遵長吳淑鈴。（記者張嘉明攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕本報昨舉辦「全民防詐論壇」，邀請銀行分享防詐成果。全國分行家數最多的合作金庫銀行法遵長吳淑鈴指出，近年積極推動「全行防詐文化」，希望第一線行員具備識詐能力，讓防詐成為合庫的DNA；同時結合AI技術，推出「AI慧眼識詐平台」，整合AI模型與人工檢核，形成雙模型回圈學習機制，今年九月上線以來，偵測準確率目標達七成。

AI慧眼識詐平台整合人工檢核 準確率達7成

吳淑鈴指出，合庫曾參與鷹眼模型聯合學習計畫，透過同業共享防詐經驗，使防詐參數持續優化；反映在實際成效，今年一至十月警示帳戶年減三成，四月開始進行精進作為後，至十月更減少四成。除AI控管，也仰賴第一線行員回饋、央行與警政機關建議，提供資訊修正策略，並與一六五、警政署等單位建立情資共享，強化聯防合作。

在客戶服務面，合庫則以「協助客戶辨識風險、減少財損」為目標，希望透過推動安養信託、地籍異動即時通、大額提領指定聯絡人及信用卡自主設定等，降低客戶遭詐機會。此外，合庫已導入簡訊專碼「六八〇〇六」，協助民眾辨識官方訊息、攔阻假訊息，並與一六五合作即時下架偽冒網站、偵測可疑車手。

此外，考量行員第一線面臨的壓力，為激勵士氣，合庫特別針對攔詐阻詐績優分行與行員，每月由董事長親自頒獎表揚，希望讓防詐成為榮譽文化，讓防詐成為合庫的DNA。

吳淑鈴強調，詐騙在變，防詐也要不斷進化。合庫以科技強化預警、以關懷深化防線，從AI慧眼到行員關懷，從信託保護到跨界聯防，未來將持續精進AI偵測精準度、與同業及政府單位交流防詐經驗，共同研發金流模型，讓整個金融體系的防詐能量更強，共創金融守護圈。

