2025全民防詐論壇》中信金控法遵長湯偉祥：採購輝達超級晶片 支援打詐

中信金控法遵長湯偉祥。（記者張嘉明攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為積極阻詐、減少警示帳戶，中國信託銀行大力借重AI科技。中信金法遵長湯偉祥昨在本報論壇指出，為了有足夠的算力，中信金特別向NVIDIA（輝達）採購三座超級晶片GB200，其中一座專門用於支援打詐。

而打詐第一步為「攔詐」，中國信託二〇二〇年攔詐六九二件、金額一．九億元，至二〇二四年攔詐二〇二四件、金額十四億元，件數成長近四倍、金額成長近八倍，預期今年會較去年更高。

湯偉祥分享，防詐的另一目標是「減少警示帳戶」，借重AI提升算力、優化風險模型，二〇二三年與二〇二二年相比，中信銀警示帳戶數大降二十三．七％；但二〇二四年僅較二〇二三年下降〇．三％，凸顯不只銀行透過AI防詐，詐騙集團也不斷精進。

推出AI智能ATM 阻斷詐騙車手提款

例如目前詐騙金額平均數不超過五萬元，警示帳戶全月進出的平均數不超過二十萬元，態樣已貼近民眾日常交易，導致外界質疑銀行以「快進快出」、「大額提領」監控帳戶的效果不佳，銀行須不斷與詐團鬥智，發掘更多的蛛絲馬跡再去防堵。所幸透過模型不斷優化，今年警示帳戶數較去年下降十三．八％。

此外，中信銀已搶先推出智能ATM，運用AI科技，鎖定戴口罩、安全帽的車手，拒絕ATM提款；若發現帳戶有問題就直接鎖卡，或讓問題帳戶無法完成領款。

對於月前中信銀因管控部分久未交易的薪轉戶引發反彈，湯偉祥指出，貼文的Threads帳號經刑事警察局追查，發現帳號IP在柬埔寨，顯示是詐團本身在帶風向。但他坦言，銀行也因此深自檢討，後續的防詐行動須加強溝通說明，讓民眾了解銀行控管的目的是為了守護民眾資產，並非與民眾作對。

