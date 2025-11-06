2025全民防詐論壇》中華郵政副總經理陳棟梁：AI阻詐 提升警示戶事前列管

中華郵政副總經理陳棟梁。（記者張嘉明攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕自由時報昨舉辦二〇二五全民防詐論壇，中華郵政副總經理陳棟梁表示，郵局客戶量體龐大，為有效阻止帳戶被詐騙集團利用，四月起發展AI系統，透過AI找出高風險用戶；警示帳戶事前被列管制比率，也從最初的五十七％提升至六十三％，逐季上升。

中華郵政客戶高達三八〇〇多萬戶。陳棟梁表示，發展AI打詐防詐系統後，警示帳戶事前被列管制比率逐季上升，顯示AI打詐效能愈來愈好；另阻詐績效今年截至十月累計十．六八億元，已超越去年全年金額，年底預估將逾十一億元。

詐團手法分三階段：「事前」購買帳戶，「事中」轉移帳戶權限，「事後」騙取被害人入金，再由ATM或是採轉帳出金。

易售帳戶5族群 風險外籍人士也控管

陳棟梁指出，中華郵政每週更新詐團交易特徵，納入AI防詐模型。若帳戶經AI評分為中風險程度，就會請開戶支局關懷客戶；若評為高風險則管制帳戶並通知櫃員，當客戶臨櫃要求解開管制時，要提高警覺審核。此外，也針對金流快進快出帳戶進行追蹤，並進一步分析是否為高風險客戶。

陳棟梁表示，容易出售帳戶的五個族群，分別是學生、領補助款戶、中低收入戶、外籍移工、外籍學生，總計約四七八萬戶；防詐觀念普及化是重要工作，臨櫃窗口表件也提供印尼、泰國、越南、馬來西亞等語言服務。

外籍移工及學生有開戶存入薪水、領獎學金需求，中華郵政有社會責任受理，約近七十萬戶。為防外籍人士出售帳戶，中華郵政研究該族群使用習性，針對異常行為設管制，現也與移民署配合，控管離境外籍人士帳戶。外籍移工警示戶數，今年一月二八九戶，十月降為四十一戶，未來將以「清零」為目標持續努力。

