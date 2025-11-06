2025全民防詐論壇》金管會銀行局長童政彰︰官民跨機構協作 提高阻詐精準度

金管會銀行局局長童政彰。（記者張嘉明攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本報昨舉辦「全民防詐論壇」，金管會銀行局長童政彰表示，肯定金融機構對打詐付出的努力，各金融機構採行帳戶控管措施已展現初步成效，警示帳戶增幅明顯趨緩、並出現負成長。未來阻詐方向不變，但會要求金融機構朝四大面向檢討精進方法，包括精準調控、二十四小時專線設置、迅速回應解控與模型優化，避免過度干擾民眾。

帳戶控管有成 警示戶增幅首現負成長

童政彰指出，二〇二二年一月起，警示帳戶每月約增加二、三千戶，今年六月起每月增數百戶，月增率明顯趨緩，且九月底首次出現負成長。另，三十七家警示帳戶觀察指標受評機構中，今年四月僅十家警示帳戶較上月減少，迄九月已有二十五家較上月減少。

請繼續往下閱讀...

針對少數銀行執行阻詐時引發是否符合比例原則爭議，童政彰指出，已督促個別銀行檢討改善，並提醒所有銀行衡平考量金融服務的便利性與安全性，採取管控措施時可參考下列原則辦理：事前宜評估擬採取措施的有效性及影響性，依風險基礎方法評估適用對象，以及實施後可能影響等。

他指出，詐騙犯罪日益複雜，透過網路跨境投資隱蔽性高的加密虛擬貨幣等詐騙犯罪，須整合各部會及企業與民間人力與資源共同對抗，因此政府成立打詐國家隊，期能跨部會、公私部門協力打擊侵害全民的詐騙犯罪，鼓勵公私部門或跨機構合作，提高阻詐精準度。

童政彰說，鑒於外籍人士警示帳戶占比偏高，金管會與移民署及勞動部合作，由聯徵中心介接移民署資料庫，自去年七月起金融機構可查詢取得外籍人士出境等資訊；另，金管會也督導銀行公會研議擬定疑涉不法的態樣及可採取措施等，以供各銀行對高風險外籍人士存款帳戶採管控措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法