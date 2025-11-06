2025全民防詐論壇》本報總編輯鄒景雯︰以信任為核心 建立金融防詐新生態

自由時報昨主辦2025全民防詐論壇「銀行防詐第一線-銀行防詐第一線」座談會，由本報總編輯鄒景雯擔任主持人，與談人包括金管會銀行局局長童政彰（右三）及中華郵政等多家銀行業者。（記者張嘉明攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本報昨日舉辦「二〇二五全民防詐論壇」，《自由時報》總編輯鄒景雯致詞表示，希望這次論壇讓我們共同思考，如何結合監理、科技與專業力量，建立一個以「信任」為核心的金融防詐新生態，讓防詐從「政策要求」轉變為「風控日常」，並發展出台灣的防詐新標準。

自由時報昨主辦2025全民防詐論壇「銀行防詐第一線-銀行防詐第一線」座談會，由本報總編輯鄒景雯擔任主持人，與談人包括金管會銀行局局長童政彰（中）及中華郵政等多家銀行業者。（記者張嘉明攝）

從政策要求轉變成「風控日常」

鄒景雯非常感慨表示，這不是《自由時報》第一次舉辦防詐論壇，可是詐騙集團仍然氣焰囂張，平均每天二億多元的財務損失，還在一點一滴地侵蝕社會的信任感。

她指出，我們特別邀請銀行同業與會，主要是因為近年來詐騙手法雖然不斷演化，假投資、AI（人工智慧）語音、Deepfake影像、跨境洗錢等新興模式層出不窮；然而，不管怎麼變，詐騙要能得逞，都需要將資訊流及金流完美結合，而金融機構總是在其中居於關鍵位置。根據警政署統計，近兩年全台被詐騙金額逾千億元，其中多數是透過金融帳戶轉出，這意味著銀行業一直把守著防詐的第一道，也是最重要的防線。

「我們都清楚，單一銀行再怎麼努力，也無法單獨承擔這場信任之戰。」鄒景雯表示，防詐必須從「單點防守」進化為「跨機構協作」，銀行、警方、電信與科技業者之間的資訊必須互通，金流與通訊端的資料必須結合，「我們需要的是一個能夠即時偵測、快速通報、有效攔阻的聯防體系」。

鄒景雯表示，在資訊與資金的流動中，因為牽涉到許多單位，所以必須全民防詐；但是，也因為資訊流與資金流不能間斷，只要牽涉的任一單位能固若金湯，或許就能讓詐騙犯罪難以長驅直入。她強調，防詐不是阻礙交易，而是守護信任，相信如果有機會阻絕詐騙，銀行員一定扮演關鍵角色。

