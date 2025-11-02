台灣在APEC的積極存在感

APEC場邊的雙邊會談反而愈來愈成為焦點，在各國雙邊互動頻繁的格局之下，台灣本身的魅力也更顯重要。（APEC台灣代表團提供）

特派記者黃靖媗／特稿

亞太經濟合作會議（APEC）是少數我國能以正式會員身分參與的國際多邊組織。然而在全球政治逐漸以雙邊為重的趨勢下，APEC場邊的雙邊會談反而愈來愈成為焦點。不僅「川習會」受世界矚目，我國領袖代表林信義本屆也提前抵達峰會會場，做足準備，密集進行十餘場雙邊交流，展現台灣在區域經濟與科技合作中的積極存在感。

今年峰會出現罕見的國際政治場景，美中領導人於釜山舉行「川習會」，即便已脫離本屆APEC開會的場地慶州，主辦方仍向與會媒體轉播川習會情況，顯見主辦方也認可藉由多邊峰會促成雙邊會談的重要性。除了川習會之外，日本新任首相高市早苗，也藉由這次峰會與習近平進行上任後首次會面，受到矚目。

在各國雙邊互動頻繁的格局之下，台灣本身的魅力也更顯重要。由於今年主辦國南韓強調AI議題，台灣也從中獲益，代表團指出，許多他國領袖及代表團成員，都對於台灣的AI應用解決方案及半導體產業相當有興趣。

AI魅力 提升台灣能見度

本屆雙部長會議罕見地由國科會主委吳誠文與經貿辦總談判代表楊珍妮一同擔任。楊珍妮在場邊與美國副貿易代表史威哲談及關稅議題；吳誠文則先後與美國國務卿魯比歐及兩名分別執掌政治事務、經濟成長與能源的國務次卿會面，藉由科技、AI的魅力，進一步提升台灣在APEC峰會的能見度。

在多邊架構逐漸轉向雙邊互動的國際新常態下，今年APEC焦點不只在峰會主戰場，各國雙邊互動構成的延伸舞台也不可小覷。藉由科技領域的實力，台灣的身影不僅出現在自己參與的雙邊對談，在他國雙邊對談中，也能見到台灣的影子。世界走向雙邊的趨勢，或許是台灣未來在國際外交的突破口。

