貝森特︰中稀土牌影響力 最多剩2年

美國財政部長貝森特週五表示，中國對美國的稀土影響力頂多維持十二個月至二十四個月，因美國將確保兩年內取得替代供應源。（法新社資料照）

擴大出口管制引發全球警覺 美將確保2年內取得替代供應源

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部長貝森特週五表示，中國擴大稀土出口管制的決定是個錯誤，引發全球對其將稀土作為脅迫工具的警覺。他強調，中國對美國的稀土影響力頂多維持十二個月至二十四個月，因美國將確保兩年內取得替代供應源。

北京十月初宣布對稀土及相關加工技術實施新出口管制。貝森特在出席亞太經濟合作組織（APEC）高峰會期間，接受金融時報訪問說，「中國讓所有人警覺到危險，他們犯了一個真正的錯誤。將槍放上桌是一回事，對空鳴槍又是另一回事」。

在「川習會」後，中國宣布暫緩實施該管制一年，並擴大對美國農產品的採購，允許美國控制短影音平台TikTok，貝森特預期與TikTok有關的業務協議將很快落實。

中國的稀土管制措施令市場不安，並擾亂此戰略領域的供應鏈，貝森特說，中國無法故技重施，「我們有相應的抵銷措施」。他表示，目前美中關係進入「平衡」狀態，如果各項條件維持不變，美中雙方將在此架構下穩定運作至少一年。

中貨出口外溢 面臨各國加稅

他也提到美中貿易戰的外溢效應。他說，美國對中國加徵關稅時，曾警告中國的出口或許轉向歐盟、英國、澳洲、加拿大與日本，一些國家已開始對中國產品課徵關稅，或考慮採取類似行動，以保護自己的市場。

他指出，自今年以來，美國對中國的貿易逆差已減少二十五％，中國的製造業動能連七個月萎縮。在此背景下，他預測中國將進行新的政策調整。他主張美國應維持軍事、經濟、金融、技術與創新領域的優勢，「川普正鞏固並擴張美國實力，中國知道這一點」。

另外，美國總統川普週五指出，如果北京打擊芬太尼及其前驅化合物的出口，美國將全數撤銷對中國商品的二十％相關關稅。川普說，他在川習會上論及此議題，「一旦我們看到確實履行承諾，我們將取消剩下的十％關稅」；先前他宣布降低該關稅至十％。

