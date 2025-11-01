中國製造業PMI連7萎縮 創9年最長低迷紀錄

中國10月製造業採購經理人指數（PMI）僅49％，不僅低於市場預期，更連續第7個月低於50，創逾9年來最長的連續下滑紀錄。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國國家統計局三十一日發布十月製造業採購經理人指數（PMI）僅四十九％，不僅低於市場預期的四十九．六％，更較上月下降〇．八個百分點，已連續第七個月處於收縮區間（低於五十），創下逾九年多以來最長的連續下滑紀錄。

官方解釋，製造業活動放緩的部分原因，是受「十一」假期前需求提前釋放，以及全球經貿環境「日益複雜」等因素影響，導致製造業企業的生產指數與新訂單指數雙雙回落。而非製造業PMI指數相對抗跌，十月升至五十．一％，符合市場預期，並較上月微升〇．一個百分點，回升至擴張區間。

除了對外的貿易戰風險外，中國疲弱的內需也持續對製造業前景蒙上陰影。依據先前中國人民銀行第三季調查，家庭消費意願下降，且就業前景更為悲觀，加上房市壓力依然龐大，造成中國消費結構的改善進度緩慢。

分析師：Q4恐是疫後表現最糟一季

面對經濟下滑壓力，中國官方強調要刺激內需並強化工業基礎，新增了增發國債和政策性融資等工具。但許多分析師預測，今年最後一季將是自二〇二二年疫情封城影響生產以來，表現最糟糕的一季；專家提醒，刺激方案多針對大型國企，若無法從根本上提振家庭消費，製造業的復甦恐難持續。

