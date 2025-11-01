9月製造業景氣燈號終結連4藍 台經院︰川習會緩和美中貿易緊張

台經院昨發布九月製造業景氣燈號，從代表景氣「衰退」的藍燈，轉為代表「低迷」的黃藍燈，終結連四顆藍燈。受歐美及中國等地年底採購需求帶動，傳產產品出口年增率由負轉正成長。（示意圖，中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台經院昨發布九月製造業景氣燈號，從代表景氣「衰退」的藍燈，轉為代表「低迷」的黃藍燈，終結連四顆藍燈。剛於韓國落幕的「川習會」為美中貿易緊張關係帶來一定程度緩和，但台經院認為，在台美關稅談判尚未取得具體進展情況下，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度。

台經院指出，雖然美國製造業PMI較上月改善，但中國續跌且仍處於衰退區間，全球製造業復甦力道依舊疲軟；國內製造業部分，電子、資通訊產品需求續強，傳產雖市況不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，且台股受惠美股帶動，出現價量齊揚走勢。

年底採購季備貨 傳產出口年增率轉正

台經院分析，九月製造業景氣信號值較八月明顯改善，除科技產品受AI應用及消費性電子產品備貨需求推動，出口、接單動能延續；傳產產品則因進入年底採購旺季，出口年增率由負轉正成長，製造業廠商對當月及未來半年悲觀看法較上月調查明顯減少。

台經院統計，製造業景氣信號值增加一．四九分至九月的十一．〇六分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的「黃藍燈」，結束連續四個月藍燈，景氣信號值創今年五月以來新高。

台美關稅未定 廠商仍審慎觀望

台經院分析，美中貿易協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險；對台灣而言，科技業在AI產業的景氣動能可望延續，傳產也受年底採購旺季而出現回溫跡象，產業景氣分歧略有縮小。

台經院提醒，台美關稅談判尚未取得具體進展，加上美國關稅對全球影響逐漸擴大，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度，未來仍須持續觀察外部風險變化。

