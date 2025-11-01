出口大爆發 主計總處上修第三季GDP至7.64％

主計總處指出，受惠於AI需求熱絡、消費性電子新品拉貨效應，第三季商品出口增幅較預測高出七．三九個百分點，，尤其電子及資通表現極為亮眼。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕AI需求持續強勁，帶動出口大幅增加，主計總處昨公布第三季經濟成長率概估七．六四％、較八月預測大幅上修四．七三個百分點，續居亞洲四小龍之冠；其中，國外淨需求對GDP（國內生產毛額）成長貢獻七．二一個百分點、創十七年新高。主計總處表示，由於出口優於預期，今年GDP成長將上修至五％以上，國內經濟呈穩定成長態勢。

近2年台灣經濟成長率（資料來源：主計總處製表：記者鄭琪芳）

AI需求熱絡 全年GDP可達5％以上

主計總處指出，第三季商品出口年增三十六．五％，三角貿易表現亦佳，併計商品及服務輸出實質成長三十．六四％、上修六．四四個百分點；輸入實質成長二十五．二七％、下修〇．五六個百分點；輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻七．二一個百分點、上修四．五三個百分點。

國外淨需求貢獻GDP 17年新高

主計總處專門委員江心怡說明，考量美國關稅政策不確定因素太高，「我們預測比較保守」，受惠於AI需求熱絡、消費性電子新品拉貨效應，加上關稅衝擊減緩，第三季商品出口增幅較預測高出七．三九個百分點，相當於高出九十一．六億美元，尤其電子及資通表現極為亮眼，但傳產及非AI相關製造業表現不佳，這種不均衡發展的狀況值得注意。

電子旺傳產不佳 示警不均衡發展

投資方面，第三季新台幣計價資本設備進口年增三成六，其中半導體設備年增近六成，國內投資財生產量也增一成八，半導體等廠商資本支出增加，但運輸工具投資縮減，概估第三季資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質負成長〇．〇四％、上修一．一二個百分點，對經濟成長負貢獻〇．〇一個百分點。江心怡指出，第三季資本形成微減，主要受到去年基期較高影響，「投資動能還是在」。

Q3資本形成微減「投資動能還是在」

另，第三季資通訊、休閒娛樂等相關消費增加，股市交易熱絡挹注證券交易手續費，出國人數續增推升國人國外消費，但汽機車受關稅影響買氣仍觀望，零售、餐飲營業額平疲，抑低民間消費成長；概估第三季民間消費實質成長〇．九二％、上修〇．二九個百分點。綜計第三季國內需求對經濟成長貢獻〇．四三個百分點。

