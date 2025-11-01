美參院推翻川普關稅 最高法院5日展開辯論

美參院30日投票通過否決川普關稅，關鍵在於有四名共和黨參議員倒戈；但這項決議效力僅具象徵性，因很難通過眾議院表決，且川普幾乎確定將行使總統否決權。（法新社檔案照）

參院決議效力僅具象徵性

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國總統川普上任後推動全球關稅政策，參議院三十日以五十一票贊成、四十七票反對，通過一項終止川普大部分關稅措施的決議，關鍵在於有四名共和黨參議員倒戈；但這項決議效力僅具象徵性，因很難通過眾議院表決，且川普幾乎確定將行使總統否決權。川普關稅是否違法，最高法院將在十一月五日展開言詞辯論，預計明年第一季做出終裁。

最高院預計明年Q1做出終裁

參議院這項決議得以通過，關鍵在於有四名共和黨參議員倒戈；這已是共和黨人近來第三次與民主黨聯手，對川普關稅政策投下反對票，前二次分別是針對巴西與加拿大的關稅措施。

參議院這一系列決議，與川普近期在亞洲之行中大肆宣揚利用關稅達成貿易協定，形成鮮明的對比；因川普越權繞過國會、削弱國會貿易政策監督角色的做法，引發兩黨不滿。

除了國會的政治角力外，川普關稅政策在司法領域也面臨挑戰。美國國際貿易法院與聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普關稅違法，這是針對他第二任期上任後，引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的廣泛「對等關稅」；目前此案已上訴至最高法院，即將在十一月五日展開法院辯論。

川普本人曾多次稱此為美國史上最重要的訴訟，並表示他有可能出席旁聽。最高法院最終書面判決通常會在言詞辯論後的幾個月內公布，預計明年第一季做出終裁。

