川習會後》美貿易代表：對中301調查持續

川習會後美中貿易暫休兵，但美貿易代表葛里爾表示，對中國啟動的三〇一調查仍將持續進行。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普與中國國家主席習近平會面後，美國財政部長貝森特週四指出，兩國最快有望下週簽署貿易協議；儘管如此，美國貿易代表葛里爾表示，對中國啟動的三〇一調查仍將持續進行。彭博報導，如果中國沒有兌現貿易協議承諾，此舉可能成為川普對北京施加新關稅的報復工具。

追查協議兌現進度

美國商務部四週前才公布，擴大貿易黑名單「實體清單」的覆蓋範圍，將該清單上中企持股逾五十％的子公司與關聯企業，也以國安疑慮為由納入該清單；根據資料平台Wirescreen，此新規將使列入實體清單上的一三〇〇家中國相關實體，一口氣激增超過兩萬家。

貝森特指出，除了中國同意今年採購一二〇〇萬公噸黃豆，同時未來三年每年採購至少二五〇〇公噸黃豆。他還說，擴大中國技術出口管制新規將暫緩一年實施，以換取中國稀土出口許可新措施延後一年生效。

美國貿易代表署上週五對川普第一任期時，美中簽訂的第一階段貿易協議中國執行程度啟動三〇一調查。對於在川習會後，該調查是否仍進行？葛里爾表示，「美中關係的所有問題並未解決」，因此假設該調查繼續推進是正確的。

不排除開徵新關稅

一九七四年美國《貿易法》第三〇一條款，讓美國總統對於被認定不利美國貿易行為的國家加徵關稅，相關調查通常持續數月之久。該調查的持續進行，為美國對中國進口商品課徵新關稅開啟可能性。

川普第一任期時，中國承諾增加美國農產品採購額，美中達成第一階段貿易協定；但去年一項調查顯示，中國並未履行二〇二〇與二〇二一年採購八〇〇億美元美國農產品的承諾。

