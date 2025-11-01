美智庫看川習會 表面休兵實則備戰

美國總統川普與中國國家主席習近平達成貿易戰休兵一年的協議，專家認為，此協議只能穩定兩大經濟體的關係，無法解決雙方根本性差異。（法新社）

美中根本性差異難解決

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平達成貿易戰休兵一年的協議，專家認為，此協議只能穩定兩大經濟體的關係，但無法解決雙方根本性差異，再者，兩國也都亟欲爭取時間，降低在戰略領域的相互依賴。

爭取時間互降戰略領域依賴

彭博報導，川普將芬太尼關稅降至十％，並進一步暫緩對中國課徵對等關稅，這使中國平均關稅四十七％，仍能讓中國廣大的製造基地保有競爭力。更重要的是，美國同意暫緩實施其擴大黑名單中企的出口管制，顯示中國全面限制稀土出口抓對了美國弱點。

川普第一任期貿易代表萊席爾：美中終將戰略性脫鉤

華府智庫戰略與國際研究中心資深顧問甘思德說，「中國做出讓步，但更清楚的是，中國的威脅迫使美國對一連串的擬議管制縮手；習近平為中國的經濟系統創造了更多安全空間」。

川習會達成的協議，並沒有帶來長期承諾、旨在解決美中貿易失衡的結構性變革。儘管市場渴望擺脫近幾月美中之間以牙還牙的緊張與不確定性，但川普第一任期的貿易代表萊席爾說，該協議頂多持續數月或一年，「然後我們將回到原點，再次檢視問題」，他補充，「我不認為將看到脫鉤，我認為會看到戰略性脫鉤」。

美日韓結盟 降低中國稀土、造船優勢

川普利用此次亞洲行，加強與日本、南韓等關鍵盟友的關係，並贏得造船與稀土領域的投資，這些領域將使他一年後與習近平談判時，佔據更有力地位。而中國也努力降低在關鍵科技上對美國的依賴，在中共近期公布的「十五五」規劃，主要聚焦關鍵科技，尤其是高階晶片的突破。

Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen說，「毫無疑問，兩國漸行漸遠，正瘋狂地構建各自的自主經濟生態系統」。

美國商務部本月初以國安為由，將「實體清單」擴大納入上榜中企的子公司，紐約時報指出，美國此次暫緩此舉最引人關注，因為這似乎是美國在貿易談判中，首度對國安有關的科技管控做出讓步。

曾任小布希總統政府出口管制官員的帕迪拉說，這是美國政策的重大改變。在與歷屆美國政府談判時，中國不斷要求放寬技術出口管制措施。他說，「我們當時的統一口徑，第一條就是『這是國家安全議題，我們不會在貿易談判中討論國安問題』」。他補充，「出口管制現在成了美中關係中可以拿來交易的籌碼，這拋棄了數十年來的慣例」。

