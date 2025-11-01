財經青紅燈》金融整併的資訊不對等

玉山金合併三商人壽案受，到投資人、金融圈及財經界高度矚目。（資料照）

近來又有金控併購案件，受到投資人、金融圈及財經界高度矚目，就是玉山金合併三商人壽案；本案遭到立法院藍綠兩黨立委齊聲質疑與砲轟，包括玉山金「有無取得董事會授權」及「為何遲未發布重大訊息」等。儘管當事人已經發布重大訊息，強調併購評估與執行均嚴守公司治理原則及董事會內規，並依循主管機關規範，且嚴守保密原則，仍無法化解諸多投資人的疑問，尚有待相關人士更進一步的說明。

金融機構的併購案，只要風吹草動，不待事後驗證真假，就會影響股價。以本案的「新郎」與「新娘」為例，因為玉山金與三商壽都簽署保密協定，必須保持緘默，不得對外洩漏消息。但關鍵是當玉山金股價大跌，投資人根本就無法掌握消息，被形容是「摸黑交易」，凸顯出資訊不對等，讓許多股民氣憤質疑玉山金併購三商人壽的重訊發布時機點，並要求金管會正視金融併購案資訊揭露標準。

本案更被點名是否「雙重標準」，同樣是併購案，為何有的金控可延後公告？究竟差別在哪裡，適用不同標準？類似質疑滿天飛，相關業者必須給市場明確交代，尤其是主管機關，才能平息及化解外界的疑惑及不滿。

因為涉及到重大交易案，玉山金或相關人士等，可能也有難言之隱，無法如實說明，例如交易案已經承諾不得事先透露相關訊息等，否則就涉及毀約；那試問市場上言之鑿鑿的出價數據從哪洩漏出來？哪些關鍵人可先得到這訊息？甚至利用資訊不對等來炒作牟利？主管機關難道不該勾稽相關交易，還給股民一個公道嗎？

當然，遵守契約行為是商業社會的根本，但也得適法合法、法遵完全沒有爭議，才能讓人心服口服，否則所謂的金控模範生砸那麼多資源、拿那麼多獎，卻因此案砸了招牌，值得嗎？（王孟倫）

