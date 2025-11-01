飆股幕後》輝達加持外資力挺 京元電3個月漲8成

圖為京元電子。（資料照）

記者洪友芳／特稿

半導體測試大廠京元電（2449）挾輝達AI概念股的營運利多，積極投資擴產AI相關測試產能，未來成長具支撐，近期在外資力捧與調高目標價的帶動下，加上本土法人也持續買進，帶動股價飆漲破200元大關，昨一度衝上219元、創歷史新天價；10月以來，京元電股價漲幅達32%，8月以來，漲幅更超過8成。

外資與投信看好AI算力需求席捲全球，AI晶片重新定義整個供應鏈分配，從上游晶圓到下游封測產能皆告急，部分廠商甚至已開始排除低毛利產品訂單，全力轉向高階AI晶片封測，京元電即是其中之一。外資等法人紛紛調高京元電目標價，最高超過240元。

輝達週二舉行GTC技術大會，執行長黃仁勳釋出，輝達AI加速器晶片Blackwell和最新的Rubin系列，將帶動銷售成長一路延續至2026年，規模前所未見；輝達是京元電主要客戶，因應強勁的AI晶片測試需求，正在積極擴產，該公司除在銅鑼建廠外，也首度走出苗栗，往桃園楊梅租廠，備妥未來3年內所需產能。

京元電今年大幅提高資本支出至370億元，以作為擴產AI伺服器、HPC（高效能運算）及ASIC特殊應用晶片測試需求，預期2026、2027年營運將續維持成長動能。

京元電第三季營收92.9億元，季增11.1%、年增31.99%，創近13季以來新高；法人預期受惠AI測試需求強勁，第四季營收可望季增高個位數百分比，第三季獲利也較前季成長。

從籌碼來看，外資從8月起持續大買京元電，3個月來累計買超13.55萬張，投信自7月起累計也買超4.46萬張、自營商買超1.29萬張，在外資及本土法人齊買進下，帶動京元電股價飆漲。不過，外資在連5買之後，昨轉賣超7321張，投資人宜留意追高風險。

