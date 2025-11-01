鴻海推進離子阱技術 量子電腦快了

鴻海已能穩定捕捉多顆離子陣列並測量與操控。（記者方韋傑攝）

最快2027年打造5至10位元量子電腦原型

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）積極切入量子領域新賽道，旗下離子阱實驗室自2023年底啟用後，正加速推進量子硬體工程化，昨首度對外公開集團的量子電腦發展路線，明確採取「小而精」策略，預計明年完成第二代多區層狀離子阱，最快2027年打造出5至10位元的量子電腦原型。

明年完成二代離子阱

所謂離子阱，是一種抓住離子的技術。為實現量子電腦，需要多個離子排成陣列，並將每個離子作為一個基本運算單元—量子位元，打造量子電腦的技術重點在於量子位元的設計與位元間的操控。

鴻海離子阱實驗室目標將製造強項導入量子工程，不同於超導晶片受限於製程精度，離子阱採帶電原子作為量子位元，具有位元一致性與長同調時間特性，能提供更高保真邏輯閘運算，適合早期通用量子架構布局。實驗室主任林俊達表示，量子硬體正處在百家爭鳴的階段，鴻海的發展路線並非盲目追求位元數軍備，而是優先專注於穩定性與工程成熟度。

鴻海看好同位素一致、保真度高與耦合彈性，能讓離子阱具備工程優勢。林俊達說，「我們希望把量子物理的精密世界，轉化成可製造、可展示、可推廣的量子機」。

鴻海已完成第一代刀鋒型離子阱，鎖定提升精密加工、製造與組裝技術，明年第二代離子阱則可望導入晶圓堆疊、精密雷射切割與加工製程。規劃2027年、2028年進一步聚焦晶片型離子阱設計、製造與測試，鎖定積體光學與光路整合、離子穿梭等先進技術，2029年則開發擴展架構，強化系統微型化與模組化等能力。

量子產業現階段仍處多架構並存階段，谷歌與IBM在超導路線持續深化錯誤更正晶片，輝達則以CUDA-Q軟體層切入，並進行量子硬體投資。台灣「量子國家隊」則以17個計畫展開布局，其中離子阱投入相對較少。

林俊達強調，量子硬體不是3年短跑，而是10年工程賽道，早期應用會集中在教育測試、特定優化問題與材料化學模擬等場景，逐步擴展至更高算力需求。

