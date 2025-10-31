財經青紅燈》三商壽有陪嫁？

若玉山金順利合併三商壽，資產規模在國內金控排名第6大。（資料照）

三商壽因連續7期、3年半的RBC未達標，屬「資本顯著不足」等級，且接軌ICS將使資本缺口更擴大，理應是趕著將自己嫁出去。在三商壽有時間壓力下，近來2家金控卻傳出「大方」開出聘金，引發市場討論；而12小時內，婚戀三方陸續發布重訊，除了不被愛的「小三」確定退出，相愛雙方仍是諱莫如深，股民看得一頭霧水。

中信金在10月23日傍晚搶先重訊，稱「董事會決議進行轉投資」，自此掀起三商壽招親戲碼，各類傳言四起，甚至有具體聘金數字，但「主角」玉山金、三商壽卻靜悄悄，直到27日晚間、28日清晨才陸續重訊「澄清媒體報導」，解釋要等董事會決議後才能對外公告，目前統統不評論。

緊接著三商壽之後，中信金又更新重訊，「10/23董事會決議轉投資之投標案已結束，對本公司業務無影響」。所以目前唯一確定的是，中信金因聘金輸人，是不被愛的小三。

金管會在16日公告，IFRS 17與TW-ICS接軌的過渡措施細節，因TW-ICS對財務要求相對嚴格，規定今年6月底，RBC得達200%才可在11月7日前申請適用；即三商壽招親有時間壓力，聘金難以開太高，但近來傳出的數字，卻超乎市場預期。

所以，國泰金總經理李長庚先前被問及這議題時最實在，就是「祝福」兩字；但他也坦言，因應明年接軌，過去幾年國泰金是用各種方式幫人壽增資千億，為的就是把所有資源優先給國壽。

若玉山金最終如願迎娶三商壽，除了重訊「慢半拍」，恐有傷其辛苦營造的金控模範生形象外，最大關鍵恐怕是，如此高的聘金，如何說服董事會與近35萬名股東；另三商壽標售倒底可拿到多少監理寬容措施的「陪嫁」，主管機關是否也該盡早釐清，才能化解市場的一堆問號。

（高嘉和）

