獲利速報》Q3獲利創高 台光電連三季賺一股本

台光電董事長董定宇對公司前景充滿信心。（記者卓怡君攝）

Q3獲利創高 台光電連三季賺一股本

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）第三季獲利續創歷史新高，隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，第三季稅後淨利39.6億元，每股稅後盈餘11.19元，連續3季賺逾一個股本，累積前3季每股稅後盈餘達31.23元。展望未來，台光電看好全產品線市場前景，AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電表示，隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升，市占率及營收均將穩步擴大。今年陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區擴充，總產能較2024年增加3成，2026年將於桃園、中國昆山與中山新建廠房，整體產能將再提升近3成，鞏固全球規模領先優勢。

崇越Q3獲利創新高 EPS達5.75元

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越科技（5434）昨公布第三季財報，稅後淨利達11億元，年增17.8%，每股稅後盈餘（EPS）達5.75元，營收與獲利皆創歷年單季新高。

崇越表示，AI應用推動先進製程與先進封裝需求持續攀升，公司供應光阻、矽晶圓、石英及晶圓載具等關鍵材料表現穩定，帶動第三季營運創新高。累計今年前三季稅後淨利29.6億元、年增8.2%；前三季每股稅後盈餘達15.45元，創同期新高。

友達Q3由盈轉虧 Q4仍旺季不旺

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠友達（2409）第三季受匯率與面板價格不利影響，淨損12.8億元，每股稅後虧損0.17元，由盈轉虧；累計前三季仍獲利40億元，每股稅後盈餘0.52元。友達預期第四季仍是旺季不旺，不過明年隨大型運動賽事登場，電視平均尺寸提升以及筆電換機潮湧現，營運可樂觀看待。

另，友達與Garmin合作推出的首款Micro LED智慧手錶，市場反應熱絡，目前供不應求，接下來將推展至車用市場，與Sony Honda Mobility合作的電動車將於明年上市。因應北美車用客戶需求，友達也宣布投資16.64億元於墨西哥擴廠，新產能2027年加入。目前友達車用事業營益率提升至4%~5%，明年營收可維持雙位數成長。

