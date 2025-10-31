AI電源業務強勁 台達電訂單旺到明年

台達電董事長鄭平昨於法說會表示，AI伺服器電源與液冷散熱相關訂單能見度已延伸至明年。（記者方韋傑攝）

台泰美產線均維持滿載

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）董事長鄭平昨日於法說會表示，受惠於AI伺服器電源與液冷散熱業務動能強勁，集團持續擴充全球產能，相關訂單能見度已延伸至明年。隨著AI所需算力與用電量急速攀升，他看好能源基礎設施會成為下一波爆發式成長市場，潛在商機將從資料中心能源管理擴大至微電網與大型儲能應用，助攻未來新成長曲線。

面對AI供應鏈需求強勁，台達電旗下台灣、泰國、美國產線均維持滿載，泰國當地預計今年底新增三座廠房，美國則應客戶指定，逐步擴大液冷組裝能力，若需求急遽上升，不排除採租廠方式新設產能。非美國市場訂單部分，已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

同時，由於資料中心800V直流供電架構已趨成熟，已準備好客戶導入時即刻配合，同步推進垂直供電與直流對直流模組策略。今年AI營收將占整體業績2至3成，未來會增加，明年資本支出與今年的400億元約略相當。

鄭平：看好能源基建市場

鄭平指出，未來模組化供電將成趨勢，集團高階電源市占表現會繼續擴大。此外，在大規模AI算力建置浪潮下，全球資料中心持續上線，帶動能源端正醞釀新拐點，目前多數能源布局仍未完全到位，後續的能源基建將從小型孤島型微電網，逐步擴展至城市級電網整合。

推進高溫固態氧化物燃料電池

台達電現於儲能領域聚焦電池管理系統及功率轉換系統等核心控制環節，不自行製造電池芯，採系統與電力電子優勢切入市場。在燃料電池方面，公司推進高溫固態氧化物燃料電池，能源轉換效率超過60%，回收能力可達80%，目前已建置試產線並送樣，預計明年底量產。

關於非AI業務，鄭平認為，電動車、工業自動化領域都是短空長多，樓宇自動化短期較易受經濟不景氣、市場相關支出縮減影響。

