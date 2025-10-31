出境比入境多805萬人次 觀光署長坦言：國旅住宿太貴

觀光署長陳玉秀（右）坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕國人寧願出國玩、也不願國內旅遊！觀光署昨證實，今年一月到九月，出境人數比入境人數多了八〇五萬人次，「觀光逆差」比去年更嚴重。觀光署長陳玉秀也坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。

三大問題 明年提解決辦法

立法院交通委員會昨舉行專題報告，要求觀光署針對國際旅客來台、旅宿業缺工做說明。立委洪孟楷批評，我國的「觀光逆差」越來越大，問題在於為何國人不願意國內旅遊，逢假日就往國外跑？出境人數遠遠多於入境人數，究竟怎麼回事？

立委林國成也批評，國內旅宿動輒哄抬房價，把遊客當「盤子」，並隨機挑選台北市西門町十家飯店房價來比較，平日晚上從九百多元到四千多元，但有演唱會期間房價飆到近二萬元，最高價差達十倍，「這種做法當然國人都往國外跑啊」。

陳玉秀坦言，國旅最大的問題，第一是「台灣交通方便」，國人有國旅，但問題是不過夜；第二是確實住宿費很貴；第三是國人不太平日去旅遊，週末相對擁擠，「觀光署預計明年推出相關措施，改善假日平日住宿差別很大的問題」。

根據觀光署統計，今年一月到七月，來台旅客有四七八萬三四六六人次，較去年同期增加九．九％；但國人出國部分，今年一月到七月，累計有一〇八七萬四七二〇人次，較去年同期增加十．五％。

