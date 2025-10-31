飯店業樂觀其成 商港碼頭業盼三贏

行政院昨拍板跨國勞動力精進方案，開放旅宿與商港碼頭業引進外國技術人力。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕行政院昨拍板跨國勞動力精進方案，開放旅宿與商港碼頭業引進外國技術人力。指標五星級飯店都表示樂觀其成，待細節出爐後會積極評估；商港碼頭業期盼政府在公布細則前，能多與業界溝通，才能達到政策落實與勞資三贏的目標。

盼政府公布細則前 多與業界溝通

晶華飯店發言人張筠指出，勞動力來源增加了，當然樂觀其成，待更詳細的施行規範出爐，內部會進行評估。她指出，飯店業缺工已久，不同部門有不同的需求，而技術人力有哪些特殊要求等，需要政府進一步詳細說明，才有明確遵循方向，加薪方式也才能定案。

請繼續往下閱讀...

不願具名的商港碼頭業者說，碼頭缺工已久，且已反映多年，如今政府聽到了、開放外國技術人力，很高興可邁開第一步。

他說，目前詳細的外國技術人力應具備資格條件、本國人加薪方式尚未公布，仍需待細則公布後，才能進一步評估，希望政府在訂定細則前，與業者多做討論，以達到政策、資方、勞方的三贏局面。

以本國人加薪二千為例，他說，主管機關交通部可否訂定出產業平均薪資，畢竟碼頭業缺工不是因為低薪，是有些職務本國人根本不想做，有了產業平均薪資客觀數據可依循，只要高於平均薪資業者引進外國技術人員，本國人是否可不需加薪二千元；此外，是業者自選一名加薪二千元，還是加薪在一個水庫內，因員工工作能力不同，工作能力不佳者也要加薪嗎？這些是否可有更多彈性、讓業者自己辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法