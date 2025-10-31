旅宿業開放中階移工 含附屬餐廳

跨國勞動力精進方案

海外延攬中心 首站將設在菲律賓

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨拍板「跨國勞動力精進方案」，預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，擴大專案選工；缺工的旅宿業與商港碼頭業者，未來只要先替本國勞工加薪二千元，就可聘用中階外國技術人力。

至於開放旅宿業中階移工，含括房務、清潔、訂房及接待，是否也開放餐廳的部分？勞動部長洪申翰昨在行政院會後記者會表示，在旅宿業的相關附屬工作場所，包括餐廳，也可用中階技術人力。

跨國勞動力精進方案 最快明年首季上路

「跨國勞動力精進方案」規劃四大重點，包括「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」與「強化政府效能」，最快明年首季正式上路。

勞動部解釋，製造業雇主為全時工作的本勞加薪，每加薪一位本勞就在三K五級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數十％，且採此方案雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數四十％提升至四十五％。

此外，符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，核配上限由廿五％放寬至一〇〇％，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工五十％；勞動部明年將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，洪申翰說，海外延攬中心首站將在菲律賓。

洪申翰表示，旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，前提是要先幫本勞加薪兩千元才能增聘，至於薪資門檻會參考行業別的客觀薪資統計數據、不影響國人薪資條件，並與相關目的事業主管機關討論。

而部分旅宿業已引進外籍實習生來台工作，是否銜接「留才久用」方案？洪申翰說明，外籍生及僑外生對工作場所、台灣文化及語言有一定熟悉度，當然希望能銜接外國技術留才久用方案，但仍要符合薪資門檻、語言能力及技能資格，且涉及相關修法，將與目的事業主管機關討論。

