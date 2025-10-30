盤勢分析》台積站穩1500 台股續刷歷史高

台股昨大漲345點、收28294點，再刷歷史新高。（中央社）

輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣布多項產業結盟，「AI永動機」持續熱轉，輝達股價大漲近5%，帶動美股再創新高，台股多頭氣勢再起，在台積電（2330）股價一度創下1515元新高帶領下，加權指數跳空開高直接攻克2萬8000點，市場資金轉向老AI概念股鴻海（2317）、緯創（3231）及封測族群，矽光子、網通族群表現也不俗；盤中傳出美國總統川普有意放行輝達AI晶片出口中國，台積電正式站上1500元，但中小型股表現相對失色，櫃買指數開高後終場卻收黑，加權指數終場則大漲345.63點，收在28294.74點，再刷歷史新高，成交量約5920億元。

3大法人昨合計買超111億元，其中外資買超71.8億元、投信賣超47億元、自營商買超86.1億元；外資台指期淨空單昨減少3033口，累積外資台指期淨空單約2.44萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，在台積電及鴻海領頭下，加權指數再創新高，輝達GTC大會成功帶動老AI轉折向上，資金轉往大型股造成中小型股資金流失，被動元件及記憶體2、3線股價拉回，美股大型CSP（雲端服務商）財報應會以利多角度解讀，可注意月底及月初開始起漲及量增類股，將成為11月主流族群。

統一證券指出，「AI永動機」持續擴大機轉，此外，美國聯準會降息在即，加上美中關係改善等，有利市場風險資產偏好。台股目前技術面維持強勢，惟與季線正乖離大，仍須留意短線獲利賣壓，預期指數高檔震盪盤堅，年底前繼續挑戰指數新高。（記者卓怡君）

