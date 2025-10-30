財經青紅燈》陶朱隱園錢歹賺

建商持有豪宅的稅負成本高，包括管理費、地價稅與房屋稅費用等。（記者徐義平攝）

旋轉豪宅「陶朱隱園」使照取得超過7年，總算出現第1戶「非關係人」成交好消息，且17樓單戶總價高達12億元，每坪單價近400萬元，創台灣豪宅單價最貴紀錄， 令許多人咋舌。

但根據中華工程公告，賣掉的17樓預計處分利益約1.18億元，對比總價12億元、獲利率不到1成、約9.83%，若從2012年取得建照時間為基準點，超過10年磨出一處豪宅，平均1年獲利率連1%都不到、僅約0.76%，比電子代工業的「毛三到四」還不如，實在是錢歹賺。

豪宅獲利率偏低，並非只有「陶朱隱園」，同樣地處北市信義計畫區的知名豪宅「琢白」，2020年3月公告賣出29樓、總價超過6億元，但該戶預計淨利率僅約10%。

「琢白」基地是2012年取得，總額87.13億元、每坪單價高達823萬元，均創當年度土地成交天價；若計算取得土地到29樓該戶售出的8年間，淨利率約10%、平均1年淨利率僅約1.25%。

以這兩處知名豪宅的獲利率來看，在超高總價、每坪天價的華麗表象背後，真實獲利率反不如外界預期的高。

北市還出現豪宅建案賣到虧錢的實例，今年9月，新光人壽公告賣出中正區4戶「總統傑仕堡」，預計處分獲利竟是負數，不但沒賺到錢，還因支付代銷費用、相關稅費等虧損1454萬元。

獲利不如外界預期原因，一是土地成本高昂，再來是工法、建材，甚至需邀請國際著名建築師設計規劃，建築成本自然比一般住宅建案高出不少，甚至每坪造價成本高達4、50萬元。

在土地貴、建築成本高，卻僅有金字塔頂端、少數富豪才買得起的情況下，時間也成為成本之一，沒賣出去之前，包括支出利息、養護、持有稅等，都是建商必須負擔的支出。（記者徐義平）

