記憶體漲勢續燒 旺宏看好到明年首季

吳敏求︰明年毛利率目標40％

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）昨召開法說會並公布第3季財報，毛利率13.2%，較前季15.6%下滑，稅後虧損8.62億元，每股虧損0.47元，連續虧損9季，不如預期；旺宏董事長吳敏求表示，他對第3季營運表現不滿意，並向投資人道歉，他也宣示自11月起要「重出江湖」，希望將生產與研發團隊整合改善，在未來1年內交出獲利成績，也努力將毛利率拉升達40%。

吳敏求表示，旺宏因進行3D NOR及NAND快閃記憶體開發案，這部分先進設備無法用到實際生產，導致成本壓力大，但長遠看對公司會有助益；工廠經營不夠好，將協調各部門努力改善產能閒置問題；存貨去化的問題，有些非大眾市場可應用的產品，將加大力道去化存貨。

吳敏求指出，明年營運改善包括工廠產能閒置，目前NOR Flash市況比以前好轉，但還要增加其他產品填滿產能，這樣明年要獲利才會大有可為；三星等記憶體廠退出低密度嵌入式NAND記憶體（eMMC）領域，預期eMMC產品也將可填補很多產能。目前市場變化對旺宏是有利的，第4季及明年第1季價格也是上漲走勢。

Q3稅後淨損 連9黑 前3季每股虧1.62元

旺宏第3季毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減達15.4個百分點；稅後淨損8.62億元，季減32%、年增191%，每股虧損0.47元。前3季稅後淨損30.11億元，年增81%，每股虧損1.62元。第3季產品占營收比重，NOR快閃記憶體占52%、ROM占26%、NAND快閃記憶體約16%。

不過，近期記憶體股票持續是外資買超的熱門標的，旺宏昨股價收38.5元，上漲2.05元、股價連4漲，累計漲幅達37.99%，昨成交量達41.2萬張，高居台股成交量之首，其中，外資買超逾5萬張，累計4個交易日共大買14.9萬張。

