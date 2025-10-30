跨國勞動力精進方案／ 勞長︰本勞可加薪 缺工有工用

勞動部長洪申翰解釋「跨國勞動力精進方案」二大重點，就是「本國勞工可加薪」、「缺工雇主有工可用」。（記者廖振輝攝）

〔記者李靚慧、王憶紅／台北報導〕行政院院會今將拍板「跨國勞動力精進方案」。勞動部長洪申翰解釋，二大重點就是「本國勞工可加薪」、「缺工雇主有工可用」，且要求雇主必須雇用中階技術人力，需達到規定的技術門檻與薪資條件，避免以最低工資聘僱移工，造成本勞低薪定錨效應。

洪申翰指出，新擬定的跨國勞動力政策，保留了原本製造業的三K五級制，但若雇主在此之外要增聘移工，每增聘一人就需幫一位該公司最低薪的本勞加薪二千元，加薪一〇〇位本勞，就可再多取得一〇〇個中階技術人力的聘僱名額。

旅宿、碼頭工將開放中階移工

勞動部九月初發布國內首次「職位空缺概況調查」，發現職缺數較高的行業未必缺工，還需搭配進入率、退出率等數據同步評估，旅宿業呈現「職缺率高、招募時間長」，不僅缺工嚴重，進、退率均高，補實難度大；另依職類別來看，機械設備操作與基層技術工人人力需求大、招募時間也最長。因此，最後評估開放旅宿業及港口碼頭裝卸移工。

晶華酒店發言人張筠坦言，本勞根本不願從事飯店基本勞務，業界才希望引進外勞，進而讓本勞提升到管理階層；若引進外勞須相對提升本勞薪資二千元，要待相關配套公布後再來評估。

另一家飯店業者質疑，薪資是整體連動，若房務人員需要外勞，僅本國房務人員加薪，那不等同剝奪其他部門本勞調薪機會；另部分工時如何計算？等政策明朗後再說。

業界反應等配套明確再評估

某港口碼頭裝卸業者指出，碼頭裝卸工人轉換工作容易，且因缺工問題長久，裝卸工人有主導薪資議價的能力。此外，碼頭裝卸工人薪資採業務獎金制，擴大引進移工後，在工作分攤下，工時將降低，本勞獎金可能隨之減少，就算加薪二千元，實質所得不一定會增加。

