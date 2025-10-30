黃仁勳讚台供鏈 王建民也露臉

輝達年度GTC大會移師華府舉行，執行長黃仁勳二十八日發表主題演講，給足了台灣面子。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕輝達年度GTC大會移師華府舉行，執行長黃仁勳二十八日發表主題演講，不僅開場影片剪出「台灣之光」王建民當年在美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊的優異表現，引發台灣棒球狂熱的畫面，還多次提及獲得台積電、鴻海等台灣供應鏈的幫助，給足了台灣面子。

黃仁勳發表主題演講時，開場影片回顧蘋果創辦人賈伯斯展示手機，螢幕一度閃過頂埔國小學生揮舞國旗，以及高舉「台灣之光王建民」海報的畫面。王建民穿著洋基隊四十號球衣，在二〇〇六至二〇〇七年連續兩年豪奪十九勝佳績，為亞洲投手首見，並引發台灣棒球狂熱，登上各大媒體，王建民還因此被封為「台灣之光」。該畫面取自二〇〇六年《紐約時報》十月對王建民的報導。

黃仁勳在演說中還特別感謝台積電、鴻海、日月光在內的台灣供應鏈夥伴。黃仁勳表示，美國總統川普九個月前就曾要求他將製造業務遷回美國，如今輝達Blackwell系列繪圖處理器（GPU）已在亞利桑那州的台積電晶圓廠進入全面投產的階段，台積電在接下來幾個月也會將先進的晶片封裝技術引入美國。

黃仁勳在演說後的記者會上指出，鴻海董事長劉揚偉是一位非常出色的合作夥伴，「因為我們正在一起打造一座了不起的工廠，我們正在德州興建的這座工廠，將會是全自動化的機器人工廠」，這座工廠將生產人工智慧（ AI） 超級電腦。

