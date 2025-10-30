布局6G 輝達306億投資諾基亞

輝達執行長黃仁勳二十八日在華府舉行的GTC大會指出，將與芬蘭電信巨擘諾基亞（Nokia）進行策略合作。左為諾基亞執行長霍塔德（Justin Hotard）。（彭博）

成為諾基亞第2大股東

〔編譯盧永山／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳二十八日在華府舉行的GTC大會指出，將與芬蘭電信巨擘諾基亞（Nokia）進行策略合作，共同開拓基於人工智慧（AI）的新一代行動網路和通訊基礎設施；為此，輝達將投資諾基亞十億美元（約三〇六．三億台幣）。諾基亞股價隨後大漲約二十一％，創二〇一三以年來單日最大漲幅。

兩家公司發布共同聲明指出，輝達將以每股六．〇一美元買進諾基亞約一．六六億股，取得諾基亞二．九％股權、成為第二大股東；輝達的晶片將被用於加快諾基亞的五G和六G網路速度，輝達也將探討在其AI基礎設施中納入諾基亞資料中心技術的可能性。

諾基亞是行動網路設備大廠，過去一直在拓展資料中心業務；今年稍早以二十三億美元收購Infinera，進一步拓展AI資料中心網路產品的業務。

AI基礎建設 擬納諾基亞

黃仁勳在演說中向諾基亞執行長霍塔德（Justin Hotard）致意表示，「感謝你們協助將電信技術帶回美國」，並強調這項協議將有助於美國成為下一波六G革命的核心。

輝達透露，雙方將攜手打造六Ｇ通訊技術，合推Nvidia Arc Aerial RAN平台，為未來通訊技術奠定基礎。諾基亞指出，雙方也將與T-Mobile美國公司合作開發六G發展所需的AI無線電技術，並預計自明年開始測試。

