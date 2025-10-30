估40餘億解約新壽 蔣︰2週內確定

台北市長蔣萬安與副市長李四川，就輝達議題在議會接受備詢（記者田裕華攝）

〔記者何玉華、吳欣恬／台北報導〕台北市政府昨午與輝達進行視訊會議，確定輝達海外總部落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川表示，週一已跟新壽聯繫，請他們提供成本計算結果，下週就可以進行解約塗銷地上權，解約金額最多不會超過四十餘億元。台北市長蔣萬安在市議會答詢時說，一切順利的話，兩週內就可確定，十一月底前可解約。

新壽︰正整理支出單據 作為返還依據

新光人壽則表示，正在進行相關支出單據的整理，會在最快時間提供北市府，作為返還成本依據。對於有議員提醒市府合意解約要守住「分手費」底線，新壽董事長魏寶生強調，會出具實在發生的單據憑證，交由北市府核定，不會獅子大開口，「怎麼這麼不信任新壽」。

對議員關切新壽解約等問題，蔣萬安在答覆議員鍾佩玲的質詢時表示，「十一月底前完成解約應該可以」；法務局長連堂凱也補充，新壽下週應該就可以提供具體的成本計算內容。議員顏若芳表示，她試算的金額四十七．二五億元應該已是上限，市府有沒有預估金額？連堂凱回應表示會納入參考。

對於解約金的金額，李四川之前在議會答詢時表示，除了返還新壽已繳的三十二億餘元，另外還有約五到八億元要再做協商；李四川昨天會後受訪表示，除了返還新壽已繳的費用，最多不會超過八億元。

地政局長王瑞雲在答覆議員徐立信質詢時也表示，若解約金額沒有問題，會先進行第一階段簽訂合意解約協議書，簽訂協議書後，後續的流程包括塗銷地上權等就會很快。

