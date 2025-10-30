跨國勞動力精進方案 政院今拍板 企業加薪本勞2千 可增聘1移工

跨國勞動力精進方案

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今將拍板「跨國勞動力精進方案」。行政院政委陳時中昨說明，企業若替本勞加薪二千元，就能增聘一名移工，估四年內有二十萬名本勞受惠；另將放寬資深移工轉任中階技術人力，上限從二十五％提高至一〇〇％；同時在海外設置跨國勞動力延攬中心。相關方案預計明年第一季上路。

陳時中：估4年20萬本勞受惠

傳出旅宿業與港口碼頭裝卸移工列入開放？勞動部勞發署組長蘇裕國表示，主要開放中階技術人力，待跨國勞動力延攬中心海外據點設置後，就會用國對國的方式直接做海外引進。

陳時中說，除了現行「三K五級制與Extra制（就業安定費附加移工數額）」配額外，將新增「本勞加薪就增額開放移工」，只要替一名本勞加薪二千元，就能增聘一名製造業移工，上限為十％；而現行移工聘僱上限是四十％，未來提高至四十五％，且三年一聘，業者三年後仍須再替本勞加薪。

轉中階技術人力 合意就可留

陳時中說，現行移工六年可轉中階技術人力，上限是二十五％，未來開放到百分百，只要雙方合意就能留下；但為保障國人就業，產業類個別雇主申請移工、中階人力及專業外國人合計仍不得超過總員工的五十％。

勞動部也將設置「跨國勞動力延攬中心」。陳時中解釋，勞動部二〇〇七年曾設立直接聘僱的聯合服務中心，但效能欠佳；因此勞動部預計在移工主要來源國設立跨國勞動力延攬中心，與現有的就服機構形成良性競爭，且國對國商談，效能可能更好。

