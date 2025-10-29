力成、智原、中光電 展望憂喜參半

封測大廠力成樂觀看好未來幾季營運。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳、卓怡君、陳梅英／綜合報導〕封測大廠力成（6239）、ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）、光電廠中光電（5371）昨天分別召開法說會，力成樂觀看好未來幾季營運；智原第4季營收將回檔，全年營收則可望創新高；中光電無人機業務軍用標案預計今年可全數出貨。

力成Q3每股賺2.08元 未來樂觀

力成昨同步公布第3季財報，稅後淨利15.38億元，季增60.2%、年減9.5%，每股稅後盈餘2.08元，創近4季以來新高；力成預估第4季營收可望季增個位數百分比，對未來幾季也趨於樂觀，明年第1季將淡季不淡，比今年同期為佳。

力成預計明年資本支出將大幅增加到400億元以上，主要用在擴增扇出型面板級封裝（FOPLP）產能，力成預告在FOPLP已展現重大進展，估計2027年將會顯著貢獻營運。

明年高效能運算（HPC）相關營收預估占比將超過10%以上，較今年5-7%為高。力成並看好AI需求持續強勁，有助推升DRAM與NAND型快閃記憶體、固態硬碟（SSD）需求續成長。

力成累計今年前3季稅後淨利36.73億元，年減30.2%，每股稅後盈餘4.96元，低於去年同期的7.05元。

智原︰Q4營收回檔 全年創新高

智原昨日也同步公告第3季財報，單季毛利率33.2%，稅後淨利1.5億元，每股稅後盈餘為0.58元。智原表示，第4季營收將回檔，但全年營收仍可望締造新高，公司已順利斬獲4奈米AI ASIC新案，2.5D及3D先進封裝也成功打入北美客戶。

智原表示，公司在先進製程上採取多源代工策略，並與4大晶圓代工夥伴建立策略合作關係，目前已完整掌握各合作夥伴之製程設計套件（Process Design Kit, PDK），並正式啟用設計平台承接客戶專案。

中光電軍用無人機 今年全交貨

中光電昨則指出，公司首波軍用無人機標案3037台、共分8批出貨，已出貨6批，預計年底可全數交貨，而截至第3季僅認列4批、營收貢獻約10億元，預計最後一批營收將於明年認列完畢。

外界關切國防部擬釋出4.9萬餘架、5款軍用無人機標案，中光電表示，因政府細部規則仍在研議中，可能遞延至明年上半年，中光電將依技術優勢選擇投標項目。中光電並啟動無人機產能擴充，明年月產能將自1000台增至5000台。

