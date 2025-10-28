搞定東南亞 美與泰馬越柬達協議

美國總統川普（右）26日與東南亞國家簽署貿易與關鍵礦產協議。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十六日與四個東南亞國家簽署貿易與關鍵礦產協議，以尋求解決貿易失衡問題，以及多元化稀土供應鏈。中國正升高稀土的出口管制措施，而中國占全球稀土加工市場九十％。

路透報導，川普出席在吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會，他與馬來西亞總理安華、柬埔寨總理洪馬內簽署貿易協議，並與泰國總理阿努廷簽署貿易協議架構，促使這三國解決美國進口產品的關稅與非關稅壁壘；美國將維持這三國十九％的對等關稅，部份商品稅率則降至零。

華府另宣布與越南簽署類似的協議架構，並維持越南二十％對等關稅。越南去年對美貿易順差達一二三〇億美元最高紀錄，越南承諾將擴大對美採購。

將與泰馬在關鍵礦產合作

川普也與泰國及馬來西亞簽署協議，在多元化關鍵礦產供應鏈上尋求合作。馬來西亞估計約蘊藏一六一〇萬公噸稀土礦，該國已限制稀土原礦出口，以避免資源流失；但大馬同意不對美實施關鍵礦產或稀土的出口禁令與配額限制。

中國本月與馬來西亞就稀土加工進行會談，馬來西亞主權財富基金「國庫控股」預計與中國企業合作，在馬國興建一座稀土精煉廠。

報導指出，這四個東南亞國家承諾消除貿易壁壘，提供美國產品的優惠市場准入措施。馬來西亞貿工部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）表示，大馬獲得航太設備、藥品，以及棕櫚油、可可與橡膠等大宗商品的關稅豁免。

美泰兩國聲明，泰國將撤銷約九十九％關稅壁壘，並放寬美國投資其電信產業的外資所有權限制。泰國並承諾每年採購規模一八八億美元、共八十架美國飛機，以及五十四億美元的液態天然氣、原油等能源產品。

