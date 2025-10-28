川普︰將與習近平在APEC達貿易協議

美中協議聚焦六大爭議

中國稀土管制延後1年實施 貝森特︰美對中出口限制不會變動

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中最高貿易談判官員週日在結束為期兩天於馬來西亞的談判後，已就稀土出口管制、芬太尼、港口費等一系列爭議問題達成初步共識，將交由週四將於亞太經合會（APEC）領袖峰會會晤的兩國領袖川普與習近平定案；川普指出，預料將與習近平達成協議。

美國財政部長貝森特接受美國新聞媒體CBS和ABC訪問表示，美國對中國商品加徵一〇〇％關稅這件事實際上已不存在，預期中國將大量採購美國黃豆，並將稀土出口管制延後一年實施，並重新檢討該政策，但美國針對中國的出口管制將不會變動。

美中關稅戰休兵將延長

貝森特指出，川普和習近平之後所達成的一項內容廣泛的協議，將延長十一月十日到期的關稅戰休兵，解決TikTok出售問題上的分歧，並保持稀土磁鐵的供應；兩位領導人還計畫討論一項全球和平計畫。川普先前公開表示，希望習近平幫助解決俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

美國貿易代表葛里爾週日接受福斯新聞訪問表示，阻止中國對稀土的限制是談判的主要目標之一，「我認為我們正在順利地實現這個目標」。

中國貿易代表李成鋼則表示，他相信雙方已就芬太尼問題達成共識，這意味著美國可能會取消或降低因芬太尼問題而對中國商品加徵的二十％懲罰性關稅；雙方也將討論川普政府對中國船隻徵收港口服務費的行動，此舉促使北京對美國擁有、營運、建造或懸掛美國國旗的船隻徵收報復性關稅。

李成鋼說，雙方就妥善解決彼此關注的多項重要經貿議題形成初步共識，下一步將履行各自國內批准程序，即為計畫採取行政措施。

川普週一在搭乘空軍一號由馬來西亞飛往日本的途中對媒體表示，「我非常尊重習近平主席，我認為我們會達成協議」。

