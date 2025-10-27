AI浪潮很吃電 原廠人力也吃緊

台電表示，核電系統人力並未刪減，新進人力持續補充。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠因最晚除役，以重啟條件而言最成熟，台電現況評估中也是最具重啟機會的，預計明年初正式啟動自我安檢。不過，只靠台電本身的能量不足，必須與原廠接洽，據原廠回覆，全球因AI（人工智慧）浪潮，興建新核電廠與舊核電廠延役均需人力，出現搶人力狀況；台電則說，核電系統人力並未刪減，新進人力持續補充。

核三廠明年初進入自我安檢階段，台電除了要拚工作期程縮短，同時還要在海外搶資源。例如，要符合核安會要求，須完成老化管理報告，台電內部已進行「原廠差異分析」，內容是設備、零件等使用狀態、壽期等是否與過去相符，哪些可用四十年、哪些零件可延長使用年限，或一定要汰換等，但類似營業秘密資訊全都掌握在原廠，技術指導仍需要原廠。

請繼續往下閱讀...

台電先整合現有資源，「自己能做的就先做」，包括設備維護與檢測等，而第一線即將退休的中高階主管，也盡快將相關經驗傳承；海外則要搶人搶資源，除了老化管理部分機密資料仍需原廠支援，更關鍵是AI時代運算仰賴龐大電力，AI資料中心旁邊都想要有核電廠，新建電廠與舊電廠安檢的技術人力「重疊」，原廠人力也很吃緊，預期安檢費用恐拉高不少。

目前台電整體核能體系人力未縮減、也持續補充，核三廠人力自五月中電廠停機之後，仍維持約五二〇人未減少，而台電全核電系統也還有一八〇〇多人，新進人力除了招考管道，也祭出台電獎學金等誘因，向年輕學子招手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法