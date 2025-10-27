美降息、川習會登場 台股震盪加劇

法人提醒，本週利多及利空消息多、變數大。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕十月以來台股一路向上頻創新高、直逼二萬八千點，雖然上週四小跌百點，但美國公布CPI（消費者物價指數）僅三％、優於市場預期，美股應聲上漲，不少法人看好週一台股開盤向上。

不過，法人也提醒，本週利多及利空消息多、變數大，美降息、輝達即將召開GTC大會、美科技巨頭財報等應該都是利多，但美中貿易的不確定性，加上月底川習會都是變數，短線股市震盪大，但多頭氣勢不減。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋指出，本週美國聯準會有望再度降息，而微軟、谷歌、Meta三大科技巨頭將同日公布財報，市場普遍預期將帶來正面訊息，在資金寬鬆且基本面偏多的支持下，台股仍有機會向上挺進。但美中貿易爭端仍有不確定性，相關負面消息可能造成股市震盪，月底川習會將是觀察重點。

她建議，股市若因地緣政治等不確定因素而拉回，仍可逢低布局，在明年至後年全球AI基礎建設擴張浪潮推動下，台灣電子權值股具備基本面與政策雙重支撐，預料仍將是下一輪長多格局的主軸。

元大投顧分析，從量價結構來看，台股多頭氣勢不減，指數有機會再挑戰新高，但因乖離太大，回檔修正短線似乎走倒V格局，多頭不可太大意，短線恐震盪大。

元大投顧認為，十月十四日K線形成七〇九〇億元超大避雷針，當天高點二萬七五〇七點又再度回測，隱含上攻力道已有減弱現象，從看盤指標而言，台積電權重超過四成，法說會後股價見到一五〇〇元整數關卡，卻出現利多出盡現象，投資人可同步留意台積電ADR（美國存託憑證）走勢。

