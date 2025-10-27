Fed將成「盲劍客」 料不影響週三降息

美國聯邦政府持續停擺，白宮表示，下月可能停止公布10月消費者物價指數。 （法新社資料照）

聯邦政府續停擺 10月CPI數據可能首度無法公布

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國聯邦政府持續停擺，多數經濟數據已暫停公布，白宮表示，下月可能停止公布十月消費者物價指數（CPI），為超過一個多世紀以來首見，也使得美國聯準會（Fed）在決定利率政策時形同盲劍客。在美國經濟狀況不明的情況下，外界仍預期Fed將在週三（廿九日）例行利率政策會議後宣布今年第二次降息。

白宮日前發布聲明表示：「由於調查人員無法實地進行調查，白宮了解到下個月可能為史上首次無法公布通膨數據。」但白宮未進一步做出說明。

美國勞工統計局先前表示，已召回一些員工編製九月CPI，但其他所有經濟數據的蒐集與公布皆已暫停。

此外，薪酬服務公司ADP Research自Fed理事華勒（Christopher Waller）八月廿八日發表演說，提及該公司提供、有「小非農」之稱的就業數據後，也已停止向Fed提供該數據。

鑒於美國聯邦政府仍處於停擺狀態，包括就業和通膨等多項關鍵經濟數據無法按時公布，加上民間的ADP就業數據也斷供，Fed決策官員將被迫在無法取得完整數據的情況下決定利率政策。RSM首席經濟學家布魯蘇艾拉斯（Joseph Brusuelas）警告，九月CPI數據可能是市場在明年初春之前，所能取得的最後一份品質可靠的經濟數據報告。

外界預期降息1碼

在美國經濟狀況不明的情況下，外界仍預期Fed將在週三例行利率政策會議後宣布降息一碼（〇．二五個百分點），使基準利率來到三．七五％至四％，為今年第二度降息。

