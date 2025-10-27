不滿加國反關稅廣告 川普擬再增10%關稅

美國總統川普（左）和馬來西亞總理安華（右）週日簽署貿易協議和關鍵礦產協議。（法新社）

批歪曲當年雷根原意 安大略省長承諾撤廣告 希望美加恢復談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普廿五日表示，將對加拿大進口商品加徵十％關稅，原因是加拿大安大略省播放一則反關稅的電視廣告，這支廣告引用美國已故前總統雷根的談話，批評美國課徵關稅，此舉觸怒川普，表示將終止與加拿大的貿易談判。

安大略省政府日前耗資七五〇〇萬加元（約十六．五億台幣）投放反美國關稅的電視廣告，影片剪接雷根一九八七年有關高關稅可能引發貿易戰的演說，並於美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽首戰的轉播期間播出，遭川普怒斥完全是詐騙。

川普廿五日在「真相社群」發文稱，加拿大「被抓包」利用當年雷根總統對於關稅的演講發布虛假廣告，歪曲雷根的原意，且既未尋求也未獲得使用和編輯談話內容的許可，這個假廣告的唯一目的，是加拿大希望美國最高法院能夠「拯救」他們多年來用以損害美國的關稅。

川普表示：「雷根出於國家安全和經濟目的而熱衷於關稅，但加拿大卻表示他並非如此。由於他們嚴重歪曲事實，並採取敵對行為，我將在加拿大目前支付的關稅基礎上，將他們的關稅提高十％。」

美國目前對加拿大實施的對等關稅達三十五％，但該關稅不適用於「美墨加協議」的大多數產品。儘管如此，加拿大總理卡尼一直設法與美國談判，以降低關稅，安大略省長福特在與卡尼會談後，承諾將在廿七日撤下廣告，希望美加恢復談判。

美與大馬簽署貿易、關鍵礦產協議

此外，川普和馬來西亞總理安華週日簽署貿易協議和關鍵礦產協議，希望以此促進東南亞的貿易，並因應中國收緊稀土出口的舉措。根據協議，馬來西亞將為美國化學品、機械和電氣設備、金屬、乘用車和農產品出口提供「重大優惠市場准入」。

馬來西亞也不會禁止向美國出口關鍵礦產或稀土元素，或施加配額，並承諾與美國企業合作，加快發展其關鍵礦產和稀土行業，包括延長經營許可證。

