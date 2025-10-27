〈財經週報-關稅衝擊〉4大支持方案受理破1300件 視情況評估加碼

經濟部啟動4項產業支持措施，以協助產業強化韌性。（資料照）

記者廖家寧／專題報導

經濟部協助中小企業應對美國關稅變局

因應美國關稅政策衝擊，經濟部匡列250億元啟動4項產業支持措施以協助產業強化韌性，包括外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、研發轉型補助及爭取海外訂單。根據統計，自8月7日至10月21日止，2個半月內申請案已突破1,300件。經濟部表示，將視關稅談判結果與產業需求，滾動式評估是否需要加碼。

為解決業者迫切的資金周轉困境，外銷貸款優惠保證加碼措施匡列60億元，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成，預估可協助企業取得融資金額2,700億元。目前已核保21件，核保融資金額約8.9億元。

請繼續往下閱讀...

中小微企業多元發展貸款加碼措施匡列50億元，提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，預估可協助企業取得融資金額6,000億元。目前已申貸403件，申貸金額38.6億元。

研發轉型預算250億 產業聯盟最高補助4000萬

為支持業者提升技術能量，研發轉型措施匡列250億元經費，補助提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，其中匡列50億元經費支持優先購置國產設備，業者全新設備購置費不得超過全案總經費40%，預計可協助至少3,700家業者。目前申請中案件603件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

為強化業者海外市場布局，爭取海外訂單措施匡列100億元，補助單一企業每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，預計協助至少2000家業者。目前已接獲340件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

擴展海外市場 每家最高補助500萬

經濟部表示，四項產業支持措施採從寬、從簡、從速原則辦理，亦放寬申請資格、簡化申請文件程序，目前已超過1,300件上網或臨櫃申請。另，為確保國內廠商能充分了解並運用相關產業支持措施與補助資源，除設置免付費諮詢專線「0800-280-280」，也已同步啟動「產業競爭力輔導團」，邀請法人、專家顧問訪視受衝擊廠商進行診斷輔導，提供金融支持、經營管理、技術支援及AI導入等協助，也可協助業者申請相關補助。

工商界則期盼支持措施能再加碼，包括延長半年利息減免期至1年、研發補助的全新設備購置費從4成上限拉高至5成等。對此，經濟部表示，將視關稅談判結果等國際情勢與國內產業需求，滾動式調整以加強支持產業。

